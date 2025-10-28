- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 289
- Час на прочитання
- 1 хв
Ксенія Мішина вперше за тривалий час показала батька та як з'їздила з ним до священного міста
Артистка навідалася з родиною до столиці Ізраїлю й показала визначні пам’ятки.
Українська ведуча та акторка Ксенія Мішина вперше за тривалий час показала свою родину.
У фотоблогу зірка поділилися світлинами зі своєї поїздки за кордон. Так, Мішина з сином Платоном під час його шкільних канікул разом вирушили до Єрусалиму. Компанію їм також склав батько акторки, якого дуже рідко показує Ксенія. На серії фото він попозував із зірковою донькою та онуком на тлі мальовничого краєвиду.
Цього разу вони возз’єдналися після довгої розлуки та пішли досліджувати священне місто. У столиці Ізраїлю Ксенія завітала до одного з найпопулярніших туристичних місць, зокрема, храму Гробу Господнього та показала його зсередини. А перед тим Мішина поділилася кадрами, як найрідніші насолоджувалися околицями міста.
У коментарях прихильники розділили радість із зірковою родиною та залишили чимало теплих слів.
Щастя, коли батьки поруч
Дуже гарна
Радію за вас
