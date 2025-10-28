Ксенія Мішина вперше за тривалий час показала батька та як з'їздила з ним до священного міста

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Українська ведуча та акторка Ксенія Мішина вперше за тривалий час показала свою родину.

У фотоблогу зірка поділилися світлинами зі своєї поїздки за кордон. Так, Мішина з сином Платоном під час його шкільних канікул разом вирушили до Єрусалиму. Компанію їм також склав батько акторки, якого дуже рідко показує Ксенія. На серії фото він попозував із зірковою донькою та онуком на тлі мальовничого краєвиду.

Ксенія Мішина з батьком / © instagram.com/misha.k.ua

Батько та син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Цього разу вони возз’єдналися після довгої розлуки та пішли досліджувати священне місто. У столиці Ізраїлю Ксенія завітала до одного з найпопулярніших туристичних місць, зокрема, храму Гробу Господнього та показала його зсередини. А перед тим Мішина поділилася кадрами, як найрідніші насолоджувалися околицями міста.

Реклама

Сторіз Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з батьком і сином / © instagram.com/misha.k.ua

Батько та син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

У коментарях прихильники розділили радість із зірковою родиною та залишили чимало теплих слів.

Щастя, коли батьки поруч

Дуже гарна

Радію за вас

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук відвідала батьківську хату в рідній Шепетівці. Зірка зустрілася з батьком і на архівних фото показала, якою вона була в дитинстві до популярності.