ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина вперше за тривалий час показала батька та як з'їздила з ним до священного міста

Артистка навідалася з родиною до столиці Ізраїлю й показала визначні пам’ятки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська ведуча та акторка Ксенія Мішина вперше за тривалий час показала свою родину.

У фотоблогу зірка поділилися світлинами зі своєї поїздки за кордон. Так, Мішина з сином Платоном під час його шкільних канікул разом вирушили до Єрусалиму. Компанію їм також склав батько акторки, якого дуже рідко показує Ксенія. На серії фото він попозував із зірковою донькою та онуком на тлі мальовничого краєвиду.

Ксенія Мішина з батьком / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з батьком / © instagram.com/misha.k.ua

Батько та син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Батько та син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Цього разу вони возз’єдналися після довгої розлуки та пішли досліджувати священне місто. У столиці Ізраїлю Ксенія завітала до одного з найпопулярніших туристичних місць, зокрема, храму Гробу Господнього та показала його зсередини. А перед тим Мішина поділилася кадрами, як найрідніші насолоджувалися околицями міста.

Сторіз Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Сторіз Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з батьком і сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з батьком і сином / © instagram.com/misha.k.ua

Батько та син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Батько та син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

У коментарях прихильники розділили радість із зірковою родиною та залишили чимало теплих слів.

  • Щастя, коли батьки поруч

  • Дуже гарна

  • Радію за вас

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук відвідала батьківську хату в рідній Шепетівці. Зірка зустрілася з батьком і на архівних фото показала, якою вона була в дитинстві до популярності.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie