Ксенія Мішина вперше за тривалий час показалася з мамою, яка приїхала до неї з окупованого Криму

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина вперше за тривалий час поділилася фото з мамою та просто приголомшила її молодим виглядом.

Рідна людина артистки проживає в окупованому Криму. А це, схоже, вона приїхала до доньки. В Instagram Ксенія Мішина опублікувала фото з мамою, на яких показала, як вони насолоджувалися відпочинком в Одесі. Сімейство милувалося гарними краєвидами, смакувало місцевою кухнею та робило безліч знімків на пам'ять.

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Тим часом підписники Ксенії Мішиної відмітили, що її мама має неабияк молодий вигляд. Ба більше, фани акторки писали, що їх взагалі легко сплутати з сестрами.

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Наразі, схоже, Ксенія Мішина разом із мамою перебуває в Києві. Вони вже навіть встигли відвідати курс "макіяж для себе". Акторка показала, як її мама перевтілилася завдяки декоративній косметиці.

Мама Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина жалілася, що на її сторінку в Instagram замовили атаку ботів. Артистка висловилася, чиїх це рук справа.