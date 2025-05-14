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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Ксенія Мішина вперше за тривалий час показалася з мамою, яка приїхала до неї з окупованого Криму

Артистка поділилася, як відпочивала з мамою в Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ксенія Мішина з мамою

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина вперше за тривалий час поділилася фото з мамою та просто приголомшила її молодим виглядом.

Рідна людина артистки проживає в окупованому Криму. А це, схоже, вона приїхала до доньки. В Instagram Ксенія Мішина опублікувала фото з мамою, на яких показала, як вони насолоджувалися відпочинком в Одесі. Сімейство милувалося гарними краєвидами, смакувало місцевою кухнею та робило безліч знімків на пам'ять.

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Тим часом підписники Ксенії Мішиної відмітили, що її мама має неабияк молодий вигляд. Ба більше, фани акторки писали, що їх взагалі легко сплутати з сестрами.

Наразі, схоже, Ксенія Мішина разом із мамою перебуває в Києві. Вони вже навіть встигли відвідати курс "макіяж для себе". Акторка показала, як її мама перевтілилася завдяки декоративній косметиці.

Мама Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Мама Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина жалілася, що на її сторінку в Instagram замовили атаку ботів. Артистка висловилася, чиїх це рук справа.

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