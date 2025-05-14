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Ксенія Мішина вперше за тривалий час показалася з мамою, яка приїхала до неї з окупованого Криму
Артистка поділилася, як відпочивала з мамою в Одесі.
Українська акторка Ксенія Мішина вперше за тривалий час поділилася фото з мамою та просто приголомшила її молодим виглядом.
Рідна людина артистки проживає в окупованому Криму. А це, схоже, вона приїхала до доньки. В Instagram Ксенія Мішина опублікувала фото з мамою, на яких показала, як вони насолоджувалися відпочинком в Одесі. Сімейство милувалося гарними краєвидами, смакувало місцевою кухнею та робило безліч знімків на пам'ять.
Тим часом підписники Ксенії Мішиної відмітили, що її мама має неабияк молодий вигляд. Ба більше, фани акторки писали, що їх взагалі легко сплутати з сестрами.
Наразі, схоже, Ксенія Мішина разом із мамою перебуває в Києві. Вони вже навіть встигли відвідати курс "макіяж для себе". Акторка показала, як її мама перевтілилася завдяки декоративній косметиці.
Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина жалілася, що на її сторінку в Instagram замовили атаку ботів. Артистка висловилася, чиїх це рук справа.