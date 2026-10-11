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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3461
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина взяла ножиці та сама відрізала довге волосся: ефектне перевтілення

Акторка сама собі відстригла половину волосся та показала результат.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина здивувала шанувальників новою стрижкою — зірка вирішила попрощатися з частиною свого довгого волосся та показала сміливий експеримент у відео.

Артистка поділилася кадрами в Instagram. Спочатку вона продемонструвала свою звичну довжину волосся. Однак далі на підписників чекав несподіваний момент. Мішина взяла ножиці та власноруч відрізала значну частину волосся. Судячи з її реакції, акторка давно чекала на цю зміну. А результатом перетворення вона вирішила похвалитися в Мережі.

«Нарешті», — лаконічно прокоментувала свій крок Ксенія.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

На опублікованих кадрах видно, як акторка відрізає хвостик, помітно вкорочуючи довжину. До сміливого рішення долучилася й майстриня з волосся, яка допомогла зірці завершити б’юті-перевтілення. Тепер прихильники можуть оцінити оновлений образ артистки та порівняти його з попереднім.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина пошкодила нове елітне авто за 5 млн грн і показала, як це сталося.

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