Ксенія Мішина заговорила про нові романи та чи спілкується з ексобранцем Еллертом: "Ми не вороги"
Акторка пояснила, чому приховує особисте життя від публіки.
Українська акторка Ксенія Мішина відверто висловилася про особисте життя та прокоментувала стосунки з колишнім обранцем Олександром Еллертом.
Акторка на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізналася, що наразі свідомо не афішує романтичні історії, хоча не закривається від нових почуттів. За словами Мішиної, вона ходить на побачення, відкрита до кохання і навіть замислюється про ще одну дитину, але вирішила тримати ці теми поза публічним простором.
«Я дуже хочу другу дитину й зроблю обов’язково. Без проблем (зникну з кар’єри на користь декрету — прим. ред.). Я не говорю про особисте, але щойно вийду заміж — скажу. Звісно, ходжу на побачення й відкрита до цього», — поділилася Ксенія в розмові з Анною Севастьяновою.
Таку позицію зірка пояснює попереднім досвідом публічних стосунків, зокрема з Еллертом, якого зустріла на шоу «Холостячка». Після завершення проєкту пара розійшлася, а згодом комік виїхав за кордон. Втім, попри розрив, Мішина запевняє: між ними не залишилося ворожнечі.
«Прийняла рішення, що до особистого життя ніхто не буде мати стосунку чи впливу. Зберігаю це для себе. У мене вже був досвід публічних стосунків. А зараз це тільки для мене. Ми спілкувалися (з Еллертом — прим. ред.). Ми не друзі, але бували моменти, коли ми могли запитати як справи. Ми з ним не вороги», — підсумувала акторка.
Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина розкрила свою справжню причину зникнення з екранів на тривалий час.