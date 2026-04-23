Ксенія Мішина засвітила свою вагу у соцмережах: скільки важить акторка насправді

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Акторка Ксенія Мішина випадково розкрила свою вагу під час тренування з йоги, чим неабияк здивувала шанувальників і підігріла інтерес до своєї фізичної форми.

Зірка поділилася Instagram-історією із заняття, де демонструвала складну асану з балансом на руках. У кадрі вона має вигляд максимально зосереджений, втім не приховує, що вправа дається непросто. Під час виконання пози акторка вирішила пожартувати над власними відчуттями. Саме цей жарт і став несподіваним «зливом» цифри, яку давно обговорювали фанати. Виявилося, що секрет був буквально на поверхні. І хоча це прозвучало між рядків, уважні підписники одразу все зрозуміли.

«Йога — це коли твої 55 КГ здаються як 105», — іронічно написала на відео Ксенія.

Водночас сама акторка не робить із цього сенсації та продовжує ділитися буденними моментами тренувань. Для неї це радше про внутрішній баланс, ніж про цифри.

Відомо, що Мішина уважно ставиться до свого способу життя й тримає дисципліну в харчуванні. У її раціоні майже немає класичних десертів — натомість вона обирає прості й «чисті» альтернативи. Також акторка регулярно тренується та практикує медитацію, що допомагає їй тримати форму й емоційний баланс.

