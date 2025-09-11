Ксенія Мішина здивувала незвичайним амплуа та розсекретила нову сферу діяльності

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина відверто розповіла про своє нове захоплення та поділилася враженнями.

Артистка, яку глядачі звикли бачити на екрані, вперше вийде на театральну сцену. Раніше театр був для Мішиної досить далекою галуззю, адже вона будувала кар’єру в кіно та телешоу. Проте тепер акторка готова спробувати себе в новій ролі. Її дебют відбудеться у комедійній виставі.

Ксенія зазначила, що в її житті багато досвіду акторства, але тетральна сцена — чужа. Відео з анонсом своєї прем’єри Ксенія опублікувала в Instagram разом із колегами по сцені — Михайлом Пшеничним, Андрієм Федінчиком та Остапом Ступкою.

"У моєму житті було багато сцен: знімальних, телевізійних, публічних. Але театральна сцена до цього моменту залишалася для мене terra incognita (невідома — прим. ред.). І ось уперше я виходжу в цей новий, зовсім інший для себе формат", — поділилася Мішина.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Прихильники одразу відреагували на новину про театральний дебют артистки. Вони засипали Ксенію коментарями підтримки та побажали їй творчої наснаги на новому етапі.

Круто! Дуже подобається акторська гра.

Все неможливе стає реальним!

Топ! Ну нарешті…

