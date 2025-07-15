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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина зізналася, як змінилися її стосунки з 13-річним сином: "Дивне відчуття"

Акторка розповіла про подорослішання Платона.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ксенія Мішина з сином

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася особистими роздумами про зміни у стосунках з її 13-річним сином Платоном.

У своєму Instagram зіркова мама розповіла, як хлопець повернувся з літнього табору й став ще більш самостійним — настільки, що вона відчула новий етап у їхніх взаєминах. За словами Ксенії, хоча вона дуже чекала на сина вдома, усе частіше помічає, що він має власні плани та інтереси, у яких вже не завжди є для неї місце. Втім, акторка з розумінням ставиться до цього та вчиться поступово приймати. Зірка переконана, що саме в цьому і є глибокий сенс материнства.

Сторіз Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Сторіз Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

"Мій син дорослішає. У нього вже своє життя, свої інтереси, свої плани. І іноді чи не іноді мене немає в цих планах. Це дивне відчуття, коли любов не зменшується, але роль трохи змінюється. І ти вже не головна героїня, а тихий тил, тихий спостерігач. Але хіба не в цьому й суть материнства? Виростити і відпустити. Головне, щоб знав, що я завжди його дім", — зворушила Мішина.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина звозила маму до Карпат і показала їхні спільні пригоди у горах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
488
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