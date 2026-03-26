Ксенія Мішина зізналася, що її дратує в чоловіках: “Видаляю номер”

Акторка Ксенія Мішина відверто заговорила про ревнощі у стосунках, red flag у чоловіках та власний досвід.

У розмові з підписниками в Instagram-історіях зірка підняла тему, яка знайома багатьом. Вона зізналася, що неодноразово стикалася з ревнощами у свій бік. Причиною ставали і професія, і зовнішність, і навіть її стиль життя. За словами акторки, у деяких людей досі існують переконання, що свобода — це загроза, а привабливість автоматично означає зраду.

«Якщо говорити відверто, у моєму досвіді було дуже багато ситуацій, де я стикалася з ревнощами в мій бік. До моєї професії, до мого оточення, до того, як я виглядаю і як розпоряджаюся своїм часом. В деяких людях реально існують установки, що краса автоматично прирівнюється до зради, а свобода — це загроза», — зазначає артистка.

З часом, як зізнається Мішина, постійне перебування в такій атмосфері вплинуло і на неї саму. Вона помітила, що почала переймати цю модель поведінки, хоча раніше не вважала її своєю. Саме тоді акторка вирішила свідомо пропрацювати це питання і дійти власних висновків.

«І я прийшла до дуже важливого висновку: ревнощі — це частина Его. Яка ніби дозволяє тобі внутрішньо впливати на вибір іншої людини, на її бажання, на її поведінку», — пише Мішина.

Зірка також наголосила: у стосунках кожен має право на свободу вибору, і є лише два чесних сценарії — прийняти партнера або піти, якщо щось не підходить. Окремо вона іронічно, але доволі чітко окреслила свій особистий red flag у спілкуванні з чоловіками.

«Є в мене один ред флег. Після слова „врєдна“ я видаляю номер. Коли чоловік говорить, що жінка врєдна, це зазвичай означає, що вона не стала для нього зручною», — зазначила у відповіді підписнику Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно відомий український актор розсекретив реакцію дружини на його поцілунки з Мішиною.