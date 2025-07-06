Ксенія Мішина звозила маму до Карпат і розсекретила, як вони відпочивали в горах

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина звозила маму до Карпат та розсекретила, як минає їхній відпочинок.

Зокрема, артистка вирішила відпочити від міської метушні. Тож, Ксенія Мішина вирушила до Карпат. Компанію знаменитості склала її мама. Артистка говорить, що рідна людина оцінила красу Карпат та зазначила, що гори – не зрівняти ні з чим.

"Моя мама сказала, що наші Карпати ні на що не схожі. Як прекрасний рекреаційний курорт. І я з нею абсолютно згодна. Це щось глибоке й заспокійливе, яке пахне соснами, мохом і струмочками. Намагаєшся навіть робити безшумні кроки, щоб було чутно власне серце", - ділиться артистка.

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Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Зокрема, Ксенія Мішина разом із мамою насолоджувалася неймовірними краєвидами, гірськими пейзажами та вдихала чисте повітря. Окрім прогулянок, вони, звичайно, оцінили місцеву кухню. Як зазначила Ксенія Мішина, українські страви – найсмачніші.

"Кожного разу так не хочеться звідси їхати. Кожного разу так хочеться швидше сюди повернутися", - зізнається артистка.

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко теж насолоджувалася відпочинком на заході України. Знаменитість показувала, як минала її відпустка в казковому місці.