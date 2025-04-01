Ксенію Мішину за кордоном неочікувано оштрафували поліцейські

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Українська акторка Ксенія Мішина пожалілася, що її за кордоном неочікувано оштрафували поліцейські.

Артистка зізналась, що сталося це через те, що вона тримала в руках телефон. Знаменитість говорить, що збилася з маршруту. Тож, зірка дістала телефон, аби скористатися навігатором. Цієї миті Ксенію Мішину зупинили поліцейські. Знаменитості виписали штраф у розмірі 150 євро. Артистка намагалася пояснити, чому взагалі дістала телефон, але натомість її звинуватили в тому, що вона взагалі-то вже три години ним користується за кермом. Хоча сама Мішина запевняє, що це не так. Де саме це сталося, акторка не говорить. Можна припустити, що в європейській країні, де не говорять англійською.

“Так хочеться до Європи, тут такі круті дороги…”. От їдеш-їдеш, і раптом у тебе збивається навігатор, ти дістаєш свій телефон, щоб знову вибудувати маршрут і несподівано тебе зупиняє поліція і штрафує на 150 євро за те, що ти тримала в руках телефон. Ти намагаєшся пояснити, що трапилося, але тебе ніхто не слухає, на тебе лише кричать, що це все неправда і ти вже три години розмовляла телефоном. Ти запитуєш про докази, а на тебе ще більше кричать і говорять: “Це ми тут вирішуємо, а не ти”, — пожалілася акторка.

Реклама

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина говорить, що найбільше її обурив тон поліцейських, які підвищували голос і відмовлялися спілкуватися англійською. Утім, коли правоохоронці зрозуміли, що за кермом іноземка, то все ж таки перейшли на іншу мову. Щоправда, за словами Ксенії Мішиної, вони все одно спілкувалися доволі грубо.

“Коли ти нічого не розумієш їхньою мовою, ти англійською запитуєш, що сталося, тобі відповідають: “Англійською будете розмовляти в Англії, а тут ми будемо розмовляти нашою мовою”. Все ж таки вони потім зрозуміли, що зупинили іноземну машину, і розпочинають розмовляти англійською, але все одно в кепському тоні”, — обурилася акторка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, що стала жертвою шахраїв. Артистка розкрила, як аферисти діють від її імені.