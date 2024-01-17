Ксенія Мішина боляче травмувалася на Балі і показала рани на руках

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася, що під час відпочинку на Балі з нею трапився неприємний інцидент.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Артистка поділилася, що вони разом із приятелькою впали зі скутера. Без травм не обійшлося. У Ксенії збиті лікті, а її подруги – рани і на руках, і на ногах.

"Цей момент настав…Ми навернулися з байка", - поділилася знаменитість.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Окрім того, Мішина зазначила, що того дня вони купили браслет-оберіг, що нібито має захищати від невдач. Та, як пожартувала акторка, прикраса спрацювала з точністю навпаки.

Допис Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Вчора купили браслети-захист, через годину впали з байка", - зазначила знаменитість.

Ксенія Мішина з подругою / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу травмувалася. Рани артистки виявилися настільки серйозними, що її відправили до хірурга.

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