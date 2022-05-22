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Ксенія Мішина дала практичні поради, як допомогти дитині впоратися зі стресом та прийняти те, що відбувається

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Ксенія Мішина дала практичні поради, як допомогти дитині впоратися зі стресом та прийняти те, що відбувається

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з підписниками своєї сторінки в Instagram практичними порадами, як допомогти дитині впоратися зі стресом та правильно прийняти те, що відбувається.

Цю тему зірка "Кріпосної" пропрацювала з психологом, тож тепер вирішила набуті знання передати тим, хто цього потребує.

Перше, що зазначила Мішина, це те, що з дитиною треба говорити:

" Говоріть спокійно. Головне наше завдання, їх заспокоїти та повернути довіру до всесвіту. Без цієї довіри не може бути розвитку, вся енергія витікатиме в страхи та спроби психіки знайти пояснення того, що відбувається. Говоріть без посилень, образ, агресії на ситуацію. Не треба формувати в дітях ненависть, вона роз'їдатиме дитячу психіку та вирощуватиме жорстокість. Тому, говоримо грамотно та спокійно. Також максимально важливі чесність та прямота. Відповідайте на запитання як є. Якщо не знаєте відповіді, так і скажіть", - розповіла Ксенія.

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також Мішина радить називати почуття своїми іменами, оскільки розуміючи почуття батьків, діти вчаться розпізнавати свої. За словами артистки, ці розмови допоможуть між батьками та дітьми сформувати довіру і заспокоїти дитину.

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія додала, що необхідно позначати важливі моменти:

"Це погано, а це гаразд! Це справедливо, а це ні! Брехати погано! Вбивати не можна! Захищатись правильно! І т.д. Так ви навчите його важливим речам та дасте опору на себе. Давайте простір для будь-яких почуттів, але вчіть справлятися з ними екологічно. Якщо агресивний: покидати у воду каміння, покричати, побити подушку. Увесь стрес у людей осідає в тілі, тому важливо: побігати, пострибати, потрясти всіма частинами тіла або зробіть дитині масаж, погладьте, обійміть, легенько стисніть, так дитина заземлиться і знову почуватиметься краще. Не затягуйте складні розмови, не мусольте з дітьми болючі теми, допомагаючи собі. Не треба скидати у них свій негатив!" – пояснила Мішина.

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