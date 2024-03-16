Ксенія Мішина іронічно відреагувала на слова друга Еллерта, який назвав її "складною" у стосунках

Українська акторка Ксенія Мішина відреагувала на висловлювання друга Олександра Еллерта, шоумена Андрія Рибака, який нещодавно назвав її "складною" в стосунках.

Так, Андрій, який свого часу боровся за прихильність Ксенії в першому сезоні шоу "Холостячка", в одному з інтерв'ю заявив, що акторка є "не для всіх". На його думку, стосункам знаменитості заважає "образа на чоловіків" і "не найлегша доля", тому охарактеризував її як "неймовірно складну". Своєю чергою, Мішина у своєму фотоблогу вже відреагувала на такі заяви шоумена. Вона опублікувала фрагменти з його роздумами про неї у сторіз та іронічно поділилася з підписниками контактами "аналітика Андрія".

Андрій Рибак / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"За "детальним, об'єктивним та глибинним" розбором вашої особистості звертайтеся до аналітика Андрія", - написала Ксенія і додала емоджі, які сміються.

Втім, Рибак раніше вже ділився, що насправді не є ворогами з Мішиною. До слова, навіть дружина шоумена Аліна у гарних стосунках з акторкою.

Нагадаємо, раніше Андрій Рибак зізнався подробицями, як його друг Олександр Еллерт виїхав до США на початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: