Ксенія Мішина показала 11-річного сина з новим кольором волосся і розповіла про його першу роботу

Українська акторка Ксенія Мішина стала гостею ранкового шоу "Сніданок.Вихідний", куди прийшла разом з 11-річним сином Платоном.

Ведучі проєкту одразу звернули увагу, що хлопчик дещо змінив імідж – він пофарбувався і з русявого став брюнетом. Як розповіла зіркова мама, це не просто так, адже Платон отримав свою першу роль у серіалі, де грає кримського татарина Фікрета.

Син Ксенії Мішиної Платон

Син Ксенії Мішиної Платон

Хлопчик зізнався, що роль йому далася легко. А Мішина розповіла, що раніше син і не думав про акторську кар'єру і неохоче ходив на кастинги:

"Для цієї ролі потрібно було трохи пофарбуватися, щоб відповідати ролі, він кримський татарин, його звати Фікрет. Там така дуже цікава історія, він там хакер, тіктокер. Ми якось не очікували, що таке в його житті станеться. Але йому дуже подобається. Спочатку він говорив: "Ні, ні. Це не моє. Я не хочу". Я декілька разів водила його на якісь кастинги. Він говорив: "Ні". А тут склалося все швидко і одразу сказали: "Давайте спробуємо. Так, ми розуміємо, що це перший досвід, але ми готові нести за це відповідальність, давайте будемо займатися, ось вам коуч. Бо ми хочемо спробувати хлопчика", - розповіла зіркова мама.

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Також Мішина зізналася, що через знімання Платон буде змушений трохи пропустити школу, але знаменита мама рахує, що зараз син отримає дуже цікавий досвід, про який не пожалкує.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина відверто розповіла, як їй за чотири місяці вдалося схуднути на 12 кілограм і через що вона набрала зайву вагу.

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