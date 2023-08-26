Ксенія Мішина на рідкісних кадрах показала своїх батьків, які живуть в окупованому Криму

Українська акторка Ксенія Мішина замилувала Мережу рідкісними кадрами зі своїми батьками, які зараз живуть в тимчасово окупованому Криму.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram кумедне відео з татом, мамою та 11-річним сином Платоном під час поїздки до Ізраїлю, де мешкає її прабабуся. Родина веселилася на камеру під час поїздки в автомобілі.

"Це моя родина", - написала у ролику Мішина.

Ксенія Мішина на рідкісних кадрах показала батьків, які живуть в Криму

Зараз разом з рідними Ксенія проводить час у відпустці. Через повномасштабне російське вторгнення родина не має змоги бачитися часто, тому коли з'являється можливість, акторка разом з сином намагається провести якомога більше часу з батьками.

Як раніше розповідала зірка, її батьки залишилися жити в окупованому Криму, адже все життя провели там та мають свою нерухомість. За словами Ксенії, її рідні підтримують Україну та чекають деокупації півострова.

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