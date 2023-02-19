Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ксенія Мішина нарвалася на критику у Мережі через сонячні фото без бюстгальтеру на тлі моря

Дата публікації
Перегляди
839
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ксенія Мішина нарвалася на критику у Мережі через сонячні фото без бюстгальтеру на тлі моря

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото акторки здалися її підписникам недоречними у такий час.

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина днями побувала у Франції, де її запросили на фотосесію.

Новими світлинами на узбережжя в Ніцці акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Мішина позувала у брюках молочного кольору та білій майці, а пікантності образу додало те, що під одягом у акторки не були спідньої білизни і крізь тканину було видно її груди. 

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Як розповіла Ксенія, для неї ця фотосесія також стала несподіванкою, адже у Франції вона опинилася проїздом і не мала жодних планів .

"Я була в готелі, коли пізно ввечері мені прийшло повідомлення від прекрасної команди дівчат, що відмова не приймається і ми повинні зробити найкрасивіші французькі кадри", - поділилася Мішина. 

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua
© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однак не всім шанувальникам такі кадри від акторки здалися вдалими. У коментарях користувачі Мережі розкритикували Мішину за відвертий образ та кадри біля моря під час війни в Україні.

  • А чому покидаєте країну? Війна йде, а ви відпочиваєте за кордоном!
  • Кому гарні фото, а кому війна!
  • А слабо у Херсоні такі фото зробити? 
  • І нащо ті ц*цьки виставляти на люди?!

Зазначимо, що зараз Мішина знімається у європейському проєкті, тож разом з сином певний час живе у Хорватії. Нещодавно акторка розповіла про складні знімання та показала, як спить просто на майданчику.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
839
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація