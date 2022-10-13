Ксенія Мішина насмішила знімками, де 10-річний син приміряв її одяг

Акторка показала, яке її син обрав для себе вбрання.

Акторка Ксенія Мішина потішила прихильників кумедним контентом.

В Instagram-stories зірка показала, як 10-річний син приміряв її одяг. Так, Платон одягнув мамині джинси, а також ремінь, і почав танцювати брейк-данс.

"Одягнув мої джинси. Гангстер цей. З моїм ременем, молодець", - зазначила акторка.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Згодом, Ксенія показала ще одне фото, де Платон одягнув її речі. Цього разу не лише штани, а й світшот.

"Треба щось писати про цього пацана?" – додала акторка.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зазначимо, нині Ксенія Мішина разом із сином Платоном перебуває в Києві. Тим часом батьки акторки живуть у Криму, який наразі окупований Росією. Рідні люди Ксенії не змогли виїхати, тож вони сподіваються, що півострів якнайшвидше звільнять.

Сама ж Мішина теж сумує за домом, а Платон мріє побачити бабусю та поїхати до неї в гості.

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