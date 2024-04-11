Ксенія Мішина ніжно привітала сина з днем народження і показала, як вони святкують

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася, що сьогодні, 11 квітня, святкує день народження сина.

Платонові виповнюється 12 років. Артистка підготувала для сина приємний сюрприз. Поки хлопчина спав Ксенія прикрасила кімнату повітряними кульками зі світлинами, поруч з якими красувалася цифра 12, що підсвічувалася. Коли Платон прокинувся, то був неабияк здивований та пішов фотографуватися.

Син Ксенії Мішиної святкує день народження / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"З днем народження! Скільки з тобою пройшли і ще стільки попереду! Вчусь з тобою кожного дня , обожнюю і насолоджуюсь. Хай здійсниться все, про що мрієш. Люблю так, як ніхто не вміє, щасливчику мій", - звернулася до сина знаменитість.

З нагоди свята артистка дозволила Платонові не йти до школи. Вранці хлопчик залишився вдома та провів час за комп'ютерною грою.

Син Ксенії Мішиної святкує день народження / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Найкраще привітання – день без навчання. Сьогодні у хлопчика вихідний", - поділилася акторка.

Пізніше Платон зустрівся з трьома своїми друзями, яких Ксенія Мішина повела їсти фастфуд. Хоч артистка намагається контролювати, щоб син не вживав такої їжі, утім у день народження акторка зробила виняток.

Син Ксенії Мішиної святкує день народження / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"На думку малоліток, це найкращий святковий стіл. Мама в тихому шоці", - зізналась Ксенія.

Згодом знаменитість повела сина та його друзів кататися на атракціонах, які розташовані в одному з київських торгових центрів.

Син Ксенії Мішиної святкує день народження / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно у старшого сина співачки Джамали був день народження. Артистка показувала, як у садочку святкувала 6-річчя Еміра-Рахмана.

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