Ксенія Мішина ніжно звернулася до мами у день її народження та пояснила, чому не ділиться фото з нею

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина зворушливо привітала свою маму Наталю із днем народження.

У своєму Instagram акторка написала ніжне звернення до мами та пояснила, чому не може поділитися спільними світлинами з рідною людиною. Справа в тому, що родина Ксенії перебуває в окупованому Криму.

"У твій день народження, мамо, я виставляю себе, тому що ця клята війна вже рік не дозволяє мати на телефоні наші спільні фото… Так, зараз ми далеко, але я знаю, що скоро все зміниться і я обійму тебе сильно-сильно і ще раз віддячу за все…", - написала Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія подякувала матусі за те, що вона змогла втілити у життя всі своїм мрії та продовжує розвиватися і мудрішати.

"Подивись на мене. Я - це твоє продовження. Колись ти мені розповідала, що хотіла стати акторкою, ось - стала. Ти завжди виховувала мене з любов’ю та внутрішньою силою і мріяла, щоб я була незалежною і самостійною . Дякую тобі! Я така. З кожним роком я відчуваю тебе все більше і більше, я мудрішаю, розумію, розбираю себе і стаю ближче до тебе. Не знаю, як це описати, але всі труднощі, що ми проходили, увесь мій юнацький супротив - вони поступово зникають і залишається лише ніжність, любов і подяка до батьків", - звернулася до мами акторка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мішина не дарма написала звернення до мами саме у Мережі, адже хотіла, щоб усі її підписники розуміли усю важливість родинних зв'язків.

"Нехай ці особисті строки прочитає багато людей, тому що кожний повинен розуміти, що батьки завжди стоять за спиною, навіть якщо в матеріальному світі в когось їх вже нема… Ми так з Платончиком любимо тебе, наша найкрутіша бабуля та мама", - додала Ксенія.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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