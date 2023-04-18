Ксенія Мішина після ефектного схуднення похизувалася стрункою фігурою топлес

Українська акторка Ксенія Мішина має неабияк струнку фігуру та постійно працює над своїм тілом.

Знаменитість відвідує спортзал та правильно харчується. Це все дає свій результат. Ксенія Мішина має підтягнуту та струнку фігуру. Артистка не соромиться похизуватися нею у фотоблогу.

Так, у своєму Instagram акторка опублікувала серію доволі пікантних фото. На знімках Ксенія позувала топлес, повернувшись до камери спиною. Образ знаменитість доповнила масивними прикрасами.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Ми всі різні, унікальні. І так цікаво вивчати людей. І якщо до цього підходити усвідомлено, без переконань та засуджень, то можна радіти всім рівням існування. Бо одні дозволяють тобі бачити свою унікальність та сильні сторони, а інші мотивують на рух та розвиток…", - філософськи підписала фото Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У коментарях під фото Ксенію просто засипали компліментами, написавши, яка вона тендітна та приваблива. Однак деякі користувачі переконані, що акторка занадто худорлява.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина зробила заяву, що ексбойфренд Олександр Еллерт під час війни "знищував її морально". Шоумен не став це терпіти та теж дав коментар з цього приводу.

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