Ксенія Мішина похизувалася оригінальним подарунком від сина: "У парку знайшов"

Українська акторка Ксенія Мішина похизувалася подарунком, який їй зробив 10-річний син.

Як розповіла в Instagram-stories знаменитість, Платон знайшов у парку рожеву візитницю від бренду Balenciaga. Хлопчина вирішив, що мамі однозначно сподобається такий сюрприз. Тож, Платон забрав візитницю додому та подарував її акторці.

"А тепер про мамські приємності. Сьогодні прокинулася, підійшов до мене син і сказав, що у нього є для мене сюрприз. Ну, думаю, давай. Приносить мені ось таку візитницю, як вона називається. Справжню оригінальну Balenciaga, щоб ви розуміли. Говорить, що він знайшов її вчора у парку, поки я працювала, а він гуляв. Оце син у мене", - поділилася Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Платон розповів, що перед тим, як подарувати візитницю мамі, він її ретельно відмив від бруду та продезінфікував.

"Знайшов у парку. Знайшов на вулиці. Подумав, що якийсь бренд, Zara може бути. Прийшов додому і дивлюся на бирку, а там Balenciaga. І вирішив мамі подарувати. Ну вона ж брудна була. Ну я її помив там, все відмив, щоб жодних плям не було. Продезінфікував її і подарував тобі. Оригінал", - зазначив Платон.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Читайте також: