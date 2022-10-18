Ксенія Мішина похизувалася оригінальним подарунком від загадкового чоловіка

В української акторки Ксенії Мішиної, схоже, з'явився залицяльник. Так, знаменитість показала, яким неочікуваним подарунком він її потішив.

В Instagram-stories Ксенія поділилася, який сюрприз на неї сьогодні чекав. Коли вона спустилася до паркінгу, то просто не впізнала свою автівку. Вона була обклеєна квітами. Також на авто красувалися червоні повітряні кульки у формі сердець, букет розкішних троянд та іграшковий ведмедик.

Ксенія Мішина отримала оригінальний подарунок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Зайшла на паркінг. Що це? Як гарно! Ну все, буде ось так. Це дуже гарно", - поділилася зірка.

Загалом, на авто також лежала записка від загадкового незнайомця. Чоловік запросив у четвер Ксенію на побачення, а також суворо заборонив знімати квіти з авто.

Ксенія Мішина отримала оригінальний подарунок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Друзі, якщо сьогодні побачите на дорогах біле авто з квітами – то це я", - поділилася радісна акторка.

Ксенія Мішина отримала оригінальний подарунок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Утім, квіти довелося зняти з авто. Акторку зупинила поліція та попросила це зробити. Квіти заважали іншим автівкам.

"Мене зупинила поліція і сказала, щоб я все це зняла, тому що все це летить на авто позаду мене. Я не розумію чому? Ну і що? Ну летить… Просто квіточка прилетіла, це ж прикольно… Просто заздрять", - зазначила акторка.

Ксенія Мішина отримала оригінальний подарунок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, вчора Ксенія Мішина теж отримала квіти у подарунок. Знаменитість спочатку подумала, що це від якогось чоловіка. Та згодом Ксенія дізналась, хто їй зробив такий сюрприз.

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