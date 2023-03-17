Ксенія Мішина похизувалася приголомшливими результатами схуднення та нарвалася на критику у Мережі

Акторка Ксенія Мішина наважилася поділитися результатами свого схуднення з шанувальниками.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість показала, як змінилося її тіло за чотири місяці інтенсивних тренувань та здорового харчування. На фотоколажі добре помітно, як підтягнулося тіло Ксенії, а рельєф став більш виразним.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Як зізналася Мішина, зараз вона почувається найкраще за всі 33 роки свого життя та дуже задоволена результатом.

"Моя найкраща форма за 33 роки життя. І я б могла дуже натхненно описати вам свою жіночу радість, але це всього лише невелика, хоча погоджуся гарна верхівка айсбергу, яка доступна зараз вашому погляду. Те, чим я дійсно хочу з вами тут поділитися набагато цінніше і масштабніше за кубики преса. І мабуть відразу почну з того, що це один із найважливіших, трансформаційних, глибоких та ключових періодів мого життя. Періодів, де відбулася тотальна особистісна перебудова, реорганізація способу життя та смислових прагнень. Цей шлях почався 4 місяці тому, де спочатку я була одержима красивою фігурою, а потім людьми! Геніальними людьми, які наштовхнули мене на глобальну зміну ідеалів та пріоритетів, які змусили прокинутися і розплющити очі", - розповіла про свою трансформацію акторка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однак не усі шанувальники Ксені були в захваті від змін в житті акторки. У коментарях під фото зірку розкритикували за пропаганду нездорового схуднення, надмірну худорлявість та навіть обман.

Їсти одну траву і грейпфрут? Дякую, ні! Ви пропагуєте нездорову худобу...

Суповий набір а-ля "шкіра та кістки" - це ідеальна форма?

Це той випадок, коли було краще ніж стало.

Мені "до" більше подобається, більш жіночно виглядає!

Перша світлина навмисно здається гіршою!

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розповідала, що важила більше 80 кілограмів під час вагітності. Акторці дуже не подобалося її тіло, тому вона почала дотримуватися жорсткої дієти та вже за рік після пологів схудла до 50 кілограмів.

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