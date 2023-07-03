Ксенія Мішина похизувалася пружними сідницями та пласким животиком у купальнику

Артистка перебуває на відпочинку у Туреччині.
Українська акторка Ксенія Мішина похизувалася стрункою фігурою у купальнику.
Зокрема, знаменитість нині перебуває з сином та мамою на відпочинку в Туреччині. Артистка показала, як минає її ранок. Ксенія вирішила поніжитися у басейні. Акторка у купальнику продемонструвала пружні сідниці та плаский животик. Як раніше ділилася Мішина, вона має струнку фігуру завдяки спорту та правильному харчуванню.
До речі, акторка вже мала повертатися назад до України. Утім, Ксенія продовжила свою відпустку у Туреччині ще на тиждень та навіть вже обміняла квитки на інші дати.
"Ми залишилися ще на тиждень, бо не могли відпустити нашу бабулю…Обміняла всі квитки і дуже рада", - поділилася артистка.
Нагадаємо, у Туреччині Ксенія Мішина зустріла відомого футболіста Кайла Вокера, який грає у ФБ "Манчестер Сіті". Однак акторка не впізнала спортсмена та ледь не посварилася з ним. Раніше знаменитість розповідала, чому між ними виник конфлікт.
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