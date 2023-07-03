Ксенія Мішина похизувалася пружними сідницями та пласким животиком у купальнику

Українська акторка Ксенія Мішина похизувалася стрункою фігурою у купальнику.

Зокрема, знаменитість нині перебуває з сином та мамою на відпочинку в Туреччині. Артистка показала, як минає її ранок. Ксенія вирішила поніжитися у басейні. Акторка у купальнику продемонструвала пружні сідниці та плаский животик. Як раніше ділилася Мішина, вона має струнку фігуру завдяки спорту та правильному харчуванню.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

До речі, акторка вже мала повертатися назад до України. Утім, Ксенія продовжила свою відпустку у Туреччині ще на тиждень та навіть вже обміняла квитки на інші дати.

"Ми залишилися ще на тиждень, бо не могли відпустити нашу бабулю…Обміняла всі квитки і дуже рада", - поділилася артистка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, у Туреччині Ксенія Мішина зустріла відомого футболіста Кайла Вокера, який грає у ФБ "Манчестер Сіті". Однак акторка не впізнала спортсмена та ледь не посварилася з ним. Раніше знаменитість розповідала, чому між ними виник конфлікт.

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