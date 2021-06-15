Ксенія Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові

Взимку пара почала робити оригінальну прикрасу.

Відома українська акторка, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові.

Так, ще взимку пара вирішила зробити оригінальну прикрасу та здала свою кров для виготовлення біокаменю. Прихильники зірки серіалу "Кріпосна" вирішили поцікавитися, на якій стадії реалізація ідеї. У відповідь знаменитість опублікувала фото з каблучкою на безіменному пальці.

instagram.com/misha.k.ua

Також Ксенія поспілкувалася з підписниками свого фотоблогу і відповіла на найцікавіші питання. Зокрема, юзерів цікавило, чи були у неї думки піти з "Холостячки". Мішина зізналася, що хотіла покинути проєкт на першій вечірці.

"Був єдиний момент на першій вечірці, після того, як побачила всіх претендентів. Потім такий момент був у Саші, десь в середині проєкту. Думав - я його не помічаю! Наївний!", – відповіла зірка.

instagram.com/misha.k.ua

Крім того, артистка зізналася, що у їхніх з Олександром стосунках був складний період. Ксенія зазначила, що у них непростий шлях і вони обидва багато чому вчаться.

Відповіла акторка і на запитання щодо того, як її обранець ставиться до її поцілунків та інтимним сценам в кіно. "Справляється! Знає, що я його кохаю", – зазначила зірка.

Нагадаємо, раніше Олександр Еллерт показав Ксенію Мішину зранку без макіяжу. Закохані відпочили у Карпатах.

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