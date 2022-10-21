Ксенія Мішина показала розкішне побачення з незнайомцем, який закидав її подарунками

Артистка наважилася зустрітися з таємничим чоловіком, який запросив її на побачення.

Українська акторка Ксенія Мішина нарешті вгамувала цікавість своїх фанів, які активно стежили за романтикою, що відбувалася у житті артистки останніми днями.

Так, Мішина зізналася, що вона все ж таки сходила на побачення з таємничим незнайомцем, який запросив її у письмовому вигляді, прикріпивши лист до її авто.

Побачення відбулося в одному із закладів Києва. Коли Ксенія зайшла всередину, вона побачила два столи – один із них був гарно сервірований, на другому ж на акторку чекав величезний букет троянд. Просто таки побачення рівня шоу "Холостячка", головною героїнею якого була Мішина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зірка серіалу "Кріпосна" похвалилася, що її побачення минуло чудово, втім вона поки що не хоче розсекречувати чоловіка, який його організував, і попросила фанів поставитися до цього з розумінням:

"Побачення минуло чудово. Але поки я не хочу показувати, хто це і таке інше. Я сподіваюся на ваше розуміння. Зараз мені не хочеться виносити це далі у публічний простір", - прокоментувала Мішина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зазначимо, раніше Ксенія розповіла фанам, що, звісно, з'ясувала, хто її покликав на побачення, бо з незнайомою людиною просто так побачитися не погодилася б.

Нагадаємо, днями Ксенія Мішина похизувалася презентом від таємничого залицяльника. Акторка розповіла, що коли вона спустилася до паркінгу, то просто не впізнала свою автівку. Вона була обклеєна квітами. Також на авто красувалися червоні повітряні кульки у формі сердець, букет розкішних троянд та іграшковий ведмедик.

Окрім того, чоловік замовляв квіти для Ксенії, коли вона була на б'юті процедурах.

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