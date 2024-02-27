Ксенія Мішина показала свою квартиру у Києві та розповіла про стан під час коронавірусу

Українська акторка Ксенія Мішина потішила своїх прихильників кумедним контентом.

Знаменитість зняла ролик, у якому розповіла, як минає її лікарняна відпустка вдома, і поділилася ним у своєму фотоблогу. Зокрема, Ксенія засвітила своє житло. У ролику вона з'являється у дворівневій квартирі у Києві. Так, акторка у піжамі спускається з другого поверху, постає у просторій вітальні на тлі панорамних вікон і показує, як читає, працює на дивані та дивиться телевізор. Потім Мішина показала свою ванну кімнату та спальню.

Ксенія Мішина показала свою двоповерхову квартиру у Києві

До слова, в кумедному відео Мішина показує очікування і реальність під час того, коли залишається вдома під час хвороби. Своєю чергою, прихильники Ксенії оцінили її гумор і відповіли, що реальне життя під час лікарняного насправді таким і є.

Тиждень тому була у мене така реальність

Я думала, що я одна так хворію

У мене так не тільки, коли лікарняний

Як все точно, сьогодні теж прийняла естафету

Раніше акторка повідомляла, що квартиру вона купила 2021 року, а ремонт своєї мрії, за словами Мішиної, почала втілювати на початку 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина поскаржилася, що захворіла на коронавірус і розповіла про свої симптоми.

Читайте також