Ксенія Мішина показала, як і з ким святкувала 32-річчя у Криму

Акторка поїхала з коханим та сином до рідного Севастополя.

Відома українська акторка та учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина днями відсвяткувала день народження.

Зірці серіалу "Кріпосна" виповнилося 32 роки. Цей день знаменитість вирішила провести у рідному місті – Севастополі, який наразі окупований. До Криму артистка поїхала разом із коханим Олександром Еллертом та сином Платоном.

instagram.com/misha.k.ua

Іменинниця разом з мамою провела обранцю екскурсію Балаклавою та нічним Севастополем.

instagram.com/misha.k.ua

instagram.com/misha.k.ua

"Як же круто опинитися у своєму рідному місті з улюбленою подругою, з коханим чоловіком, який бігає, все фотографує: "Вау, як у вас класно, які у вас класні магазинчики!", – прокоментувала зірка.

Акторка відсвяткувала день народження у вузькому колі з найріднішими.

instagram.com/misha.k.ua

"Свій новий рік я оголошую роком любові, сім'ї, єднання і прагнення зробити щасливими і світлими життя інших. Я дуже хочу повернути те, що приходить до мене, не просто повернути, а багаторазово помножити. Я відчуваю, що у мене з'являється все більше ресурсу це робити. А ви всі дуже сильно мені в цьому допомагаєте! Люблю! Цілую! Ваша 32-річна Мішина!" – написала Ксенія.

Наступного ж дня, Мішина показала Еллерту парк Перемоги та прогулялася з коханим біля моря.

instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, Олександр Еллерт кумедно привітав Ксенію Мішину з днем народження. Гуморист присвятив акторці допис у Мережі.

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