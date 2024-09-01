Ксенія Мішина показалася на лінійці 12-річного сина й здивувала тематикою свята: "Оце я розумію"

Українська ведуча й акторка Ксенія Мішина у перший день осені відвела сина Платона до школи.

Так, 12-річний юнак розпочинає навчання у шостому класі приватної київської школи. На перший дзвоник Ксенія обрала чорні брюки й топ, а Платон – джинсові шорти-бермуди й футболку. Також хлопчик взяв для подарунку вчительці пишний букет квітів.

Ксенія Мішина з сином на Першому дзвонику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином на Першому дзвонику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

До слова, навчальний заклад, куди ходитиме Платон, організував усім школярам свято у незвичному стилі спортивних перегонів, відповідно прикрасивши кульками й стендами подвір'я. Також під час Дня знань батьки мали змогу взяти алкогольні напої на окремій локації. Тим часом подиву Ксенії не було меж, коли вона побачила, як старшокласники в елітних автівках сповіщали про початок навчання з дзвониками у руках.

Ксенія Мішина з сином на Першому дзвонику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином на Першому дзвонику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Оце я розумію перше вересня. Діти на лінійці, батьків відправили пити. Все, як треба. Якщо перший дзвоник, то тільки такий. Школа задала мотивацію для дітей", - поділилася емоціями ведуча.

Водночас знаменитість пригадала свої шкільні роки, коли розваги були зовсім інакшими.

"Перше вересня завжди повертає мене в дитинство, коли все було простішим і, здається, зрозумілішим. Пам’ятаєте, як ми гризли крейду на перервах, ходили в чорно-білій формі та вважали своїм героєм класного керівника, у якого було 40 учнів? Сьогодні все поступово змінюється: тепер на перервах нове покоління займається робототехнікою, обирає одяг за настроєм і має індивідуальний підхід від тьютора та психолога", - зазначила Ксенія.

Ксенія Мішина з сином на Першому дзвонику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Дорофєєва, Остапчук, Астаф’єва та інші зірки також поділилася власними спогадами й показали, який вигляд мали у першому класі.

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