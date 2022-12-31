Ксенія Мішина поскаржилася на ціни у Хорватії: "Не знаю, як тут люди живуть"

Акторці здається, що в Америці куди менші ціни.

Українська акторка Ксенія Мішина поскаржилася на чималі ціни у Хорватії.

Зокрема, за словами знаменитості, ціни у країні просто "космічні". Ксенія переконана, що в США куди дешевше, аніж у Хорватії.

"З неприємного…Ціни у Хорватії просто космос. Таке враження, що вона - найкраща країна в Європі, перша країна в Європі. Я не знаю, як тут живуть люди. Починаючи від продуктів і закінчуючи технікою Apple, наприклад. Я не знаю. Мені здається, що в Америці дешевше", - поскаржилася Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Утім, у Хорватії Ксенія спробувала все ж таки придбати собі подарунок на Новий рік. В одному із магазинів знаменитість приміряла штани.

"Намагаюся зробити собі якийсь подаруночок", - прокоментувала акторка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина вперше опублікувала світлини, які вона зробила за день до початку повномасштабної війни. Акторка 23 лютого позувала перед камерою у звабливій сукні-комбінації.

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