Ксенія Мішина поскаржилася на обслуговування в одному з київських спортзалів

Акторка Ксенія Мішина зіткнулася з поганим обслуговуванням в одному зі столичних спортивних центрів.

У сторіз в Instagram знаменитість поскаржилася на дивні вимоги закладу. Як розповіла Ксенія, вона хотіла записати 11-річного сина Платона на заняття у басейні. Однак, у спортзалі попередили, що їй доведеться брати ще один абонемент для себе, адже її сину немає 14 років.

"Записала я свою дитину в басейн, уже все вирішили, поговорили і з менеджерами, і з тренером. Прихожу вже все підтвердити і тут менеджер говорить мені "Ви повинні і собі купити абонемент, у нас до 14 років такі правила". На питання, що я маю робити в басейні, сказали" Ну можете поплавати". А якщо я не хочу плавати або у мене алергія на хлорку?", - обурилася Мішина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка була здивована, що попри те, що на території залу є лікар та професійний тренер, за безпекою та здоров'ям своєї дитини вона має слідкувати самостійно.

"Скажіть, будь ласка, що це за х*рня? Батьки завжди віддають свою дитину на навчання і не забов'язані ж сидіти поруч за партою в школі. Як це взагалі? Що це за спосіб брати з людей гроші?", - запитала акторка.

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