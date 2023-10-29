Ксенія Мішина потрапила до лікарні і зробила першу у своєму житті операцію

Українська акторка, ведуча проєкту "Я люблю Україну" на каналі ТЕТ Ксенія Мішина змусила фанів переживати за себе.

Так, артистка повідомила, що вона потрапила до лікарні. Мішина показалася на лікарняному ліжку і зізналася, що зробила першу у своєму житті операцію. Що саме сталося з акторкою і чому їй знадобилося хірургічне втручання, вона поки не розголошувала.

"Вперше в житті у мене був наркоз, чи як називається він. Седація. Відхожу потихеньку", - коротко розповіла Мішина у сторіз своєї сторінки в Instagram.

Ксенія Мішина потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/misha.k.ua

До речі, днями Ксенія постила фотографії, на яких позувала у купальнику на тлі хмарочосів у Дубаї. Спочатку фани вирішили, що зірка була змушена зробити операцію в ОАЕ. Та згодом більш уважні юзери помітили, що Мішина зазначила, що ці фото архівні.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина похизувалася перед шанувальниками своєю бездоганною фігурою та прокачаним пресом. Як розповідала Ксенія, аби домогтися такого результату, вона протягом чотирьох місяців інтенсивно займалася спортом та дотримувалася правильного харчування. Артистка наголосила, що все це вона робила під наглядом спеціалістів.

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