Ксенія Мішина потрапила з 12-річним сином до лікарні і здивувала, що сталося

Українська акторка Ксенія Мішина показалася з 12-річним сином Платоном у лікарні.

У своєму Instagram артистка зізналась, що її синові знадобилася допомога лікарів. Знаменитість розповіла, що Платон розчесав на тілі ранку та заніс туди інфекцію. Тож, Ксенія Мішина вирішила не гаяти час, а одразу ж відвезти сина до медзакладу.

У подробиці артистка вдаватися не стала. Натомість Мішина опублікувала фото, як Платон стоїть у лікарняній палаті, а лікарка тим часом його оглядає.

Син Ксенії Мішиної у лікарні / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Вміє Платон Олександрович вигадувати цікаві історії. Розчесав болячку і заніс інфекцію", - підписала знімок знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно син Ксенії Мішиної відпочивав в особливому місці без зіркової мами. Артистка вже показувала, де Платон проводив останні тижні літа, звідки не хотів потім повертатися.

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