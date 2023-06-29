Ксенія Мішина пригадала кумедну історію, як розлютилася через відомого футболіста

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася кумедною історією з відпочинку, як посварилася з відомим футболістом, який грає в ФК "Манчестер сіті".

Артистка розповіла в Instagram-stories, що пішла з сином купувати морозиво, позаду них в черзі був спортсмен. Знаменитість не впізнала його. Коли ж до них дійшла черга, то до футболіста почали підбігати фотографуватися, а продавці морозива влаштували шоу.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Розповідаю вам історію знайомства з футболістом "Манчестер сіті". Нещодавно ми з Платончиком були в парку атракціонів, і він захотів морозива. Ми підійшли, стали в чергу, за нами ще один хлопчик, і підійшов цей красунчик футболіст. У цей момент я зрозуміла, що мені не вистачає грошей для того, щоб заплатити за морозиво. Там така система поповнення браслетів. Я сказала Платончику: "Ти стій, а я зараз піду поповню". Коли я повернулася, черга саме дійшла до футболіста. Я сказала, що ми перед ним стояли, але він нічого не зрозумів на моїй ламаній англійській. Я подумала, що добре, хай вже купує", - поділилася знаменитість.

Ксенія була незадоволена, адже їм із сином довелося довго чекати на своє морозиво на спеці. Тож розлючена акторка не стала терпіти. Вона почала з'ясувати, що відбувається і чому вона не може купити морозива.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"І тут починається… Підходять люди купами, починають з ним фотографуватися. Думаю, що якась місцева зірка. Потім починають влаштовувати шоу з морозивом. Але це шоу починає тривати хвилин 15. Ми стоїмо, спека, купа людей і дітей. Я взагалі не розумію, що відбувається. Я вже незадоволена. Підходжу до продавця і до цього футболіста і говорю: "Хлопці, як взагалі справа? Що таке? Я хочу купити своєму синові морозива. Чому я повинна дивитися це шоу, я вже стою тут пів години", - поділилася акторка.

Врешті, футболіст перепросив, а здивований продавець пояснив Ксенія, що це - відомий спортсмен.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Цей футболіст дивиться, перепрошує. А продавець мені говорить: "Ти що, не знаєш, хто це? Це ж футболіст "Манчестер сіті!" – пригадала Ксенія.

Акторка згодом подивилася в Мережі, і цим футболістом виявився Кайл Вокер.

Саме з цим футболістом познайомилася Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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