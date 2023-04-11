Ксенія Мішина пригадала, як до неї залицявся відомий російський актор: "Телефонував пів року"

Українська акторка Ксенія Мішина пригадала, як на початку своєї кар'єри сподобалася відомому російському актору, ним виявився Сергій Гармаш.

Майбутня зірка познайомилася з актором на знімальному майданчику фільму "Залюднений острів" у Криму. У російській стрічці Мішина зіграла епізодичну роль, але Гармаш одразу звернув на неї увагу.

"До мене підійшов Сергій та почав зі мною знайомитися. Питав, звідки я, як справи. І запропонував обмінятися телефонами. А мені там було 18 років і я: "Ого, давайте". Я дала свій телефон і він телефонував пів року десь", - пригадала Мішина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Сергій Гармаш

Увесь цей час тоді ще 50-річний актор намагався запросити Ксенію на побачення та навіть кликав до Москви, щоб допомогти з акторською кар'єрою.

"Він мене кликав на побачення, але я увесь час морозилася від нього. А в один момент він зателефонував мені і сказав: "Приїзди до мене до Москви". Я сказала, ну як, я не можу. І після цього він ще раз зателефонував і сказав: "Я бачу, що ти не хочеш стати класною акторкою? Я міг зробити з тебе класну акторку, тому ти подумай, і приїзди", - поділилася Ксенія.

Зазначимо, що Сергій Гармаш народився у Херсоні, однак все одно підтримав російське вторгнення до України. Як повідомляють росЗМП, під час окупації Херсонщини тимчасова влада запросила Гармаша взяти участь у відновленні Херсонського обласного академічного академічного музично-драматичного театру.

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