Ксенія Мішина приголомшила, який вигляд мала 13 років тому під час вагітності сином

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками рідкісними архівними світлинами, зробленими до того, як вона стала популярною.

Так, 2011 року акторка була вагітною первістком. Тоді на останніх місяцях вагітності вона влаштувала фотосесію, щоб закарбувати особливий момент. Втім, той період, за словами Мішиної, був доволі складним у її житті. І додала, що знавши б наперед свою долю, вона б насолоджувалася своїм станом. Знаменитість також зізналася, що на фото має додаткових 30 кг.

Ксенія Мішина під час вагітності / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина під час вагітності / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина під час вагітності / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина під час вагітності / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина під час вагітності / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина під час вагітності / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Не дивно, що я наїла плюс 30 кіло, але це все одно неймовірний період мого життя, бо я під серцем носила свого сина... Тоді я переживала багато болю, страхів і велику образу. Але якщо б я знала, що буде потім, і чого я зможу досягти, я би раділа кожному моменту своєї вагітності... Хоча труднощі завжди відкривають нові шляхи, можливості та розуміння. Це завжди велике нагадування мені про те, що страх – це просто портал. На який, обертаючись, дивишся з усмішкою та розумінням для чого це все було...", - зворушила підписом у фотоблогу Ксенія.

Окрім того, знаменитість зізналася, на що витратила свій перший серйозний гонорар. Так, Мішина зробила ремонт у квартирі.

Ксенія Мішина під час вагітності / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина шокувала, як її обікрали на 15 тис. грн і детально розповіла, що трапилося.

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