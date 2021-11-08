Ксенія Мішина про лікування у психлікарні: "Ходити тоді я не могла, боялась"

Артистка відверто розповіла про непростий період у її житті.

Українська акторка Ксенія Мішина відверто продовжує розповідати фанам про непростий період свого життя.

Як раніше зізнавалася артистка, свого часу вона навіть потрапила до психіатричної лікарні, зірку мучили панічні атаки. Цього разу Мішина поділилася, як відбувалося її лікування. Ксенія зізналася, що у психлікарні опинилася за власним бажанням, оскільки шукала відповіді.

"Зайшовши до приймального кабінету, мені стало ще гірше. Повірте, стіни цього закладу не надихають. Послухавши мою історію, сповнену жаху та безсилля, лікарка сухо вимовила: "Невроз. Але жити із цим можна. А з психотерапевтом, до якого я тебе відправлю, ти швидко впораєшся з усім". Так почався мій новий розділ, і саме з цього моменту в ньому з'явився перший промінчик", - поділилася Ксенія.

instagram.com/misha.k.ua

Саме та лікарка, до якої артистку направили, змінила її життя. Мішина пригадала, що до її першого психотерапевта її привезли:

"До неї мене привезли, бо ходити я тоді не могла, точніше боялася. На той момент зі мною в сумочці завжди були: електронний тонометр, щоб вимірювати тиск, корвалол і каптопрес, якщо я раптом почну вмирати. Перше, про що терапевт зі мною домовилася, це про те, що найближчим часом я зміню цей набір бабусі на набір дівчини. Спойлер: на це у мене пішов рік, протягом якого я поступово залишала вдома то одне, то інше, тренуючи довіру до світу", - зізналася Мішина.

Зі спеціалістом акторка займалася протягом трьох місяців, і, зізнається, багато чого за той час пройшла та усвідомила:

"Поступово я розкривала такі шари психіки, до яких раніше навіть боялася доторкнутися і саме цей страх і блокував мене, мою свідомість і тіло. Це було боляче, але чесно та вірно. Це надихало. Я відповідала собі на такі запитання, від яких йшли мурашки всім тілом. Я плакала, кричала, била подушки. І я дуже її полюбила, лише вона розуміла мене у той період життя і мої панічні атаки поступово йшли. Вона посіяла в мені зерно, найголовніше зерно мого життя: вірити собі!" – поділилася Мішина.

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