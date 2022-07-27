Ксенія Мішина про залаштунки шоу "Холостячка": чоловіків до неї не пускали і забирали у них телефони

Так, Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", зізналася, що була шокована, вперше побачивши 16 чоловіків, з якими мала будувати стосунки на проєкті.

"Я просто вийшла з зали, я пам'ятаю, пішла, зустріла Гришу (Григорій Решетник – ведучий шоу, прим. ред.), він пішов зі мною, я розплакалася. Сказала: "Де нормальні?". Я їх зустрічала і думала: "Так, ну добре. Наступний. Ну ви ж обіцяли мені гарних хлопців. Де вони?" – пригадала Мішина під час стриму у STAND UP Battle Club.

Учасники першого сезону шоу "Холостячка" / Фото: stb.ua

Втім, зізналася зірка, пізніше, коли вона ближче познайомилася з чоловіками, вона змінила свою думку.

Окрім того, Мішина зізналася, що поза камерами вона з хлопцями не мала можливості спілкуватися, бо їх від неї відгороджували, а телефони забирали, щоб вони не могли їй написати або зателефонувати:

"Коли камери вимикалися, вони не могли до мене підійти. Їх всіх охорона не пускала. Не можна спілкуватися, тільки перед камерами. В них забирали телефони", - підтвердила Ксенія.

Також вона зазначила, що у неї не було жодних сценаріїв, все спілкування відбувалося по-справжньому. Бо так того хотіла сама Мішина:

"Зі мною не працювали жодні сценаристи та режисери, тому що це було моєю умовою в цьому шоу. Я роблю сама це життя і буде так, як повинно бути. Що там було з хлопцями, я не знаю. У мене були хлопці, реальне життя, побачення", - зазначила артистка.

Ксенія Мішина у шоу "Холостячка-1" / Фото: stb.ua

За словами Мішиної, шоу почалося з неї. Оскільки їй зателефонувала керівниця "Холостячки" і сказала, що хоче зняти перший сезон саме з Мішиною:

"Я давала інтерв'ю моїй подружці, вона там намагалася робити YouTube-шоу. Звісно, про особисте життя мене запитували, я сказала: "Я холостячка". І десь за пів року мені зателефонувала керівниця цього проєкту і сказала: "Я все життя мрію зробити "Холостячку", але я зроблю її, якщо тільки ти даси згоду на це. Ця історія почалася з мене", - сказала Ксенія.

А от у шоу "Холостяк" Мішина б не погодилася брати участь: "Мені здається, що в мене такий характер… Це складно", - так пояснила свою думку зірка.

У фіналі Ксенія Мішина обрала Олександра Еллерта / Фото: stb.ua

Як відомо, у фіналі "Холостячки-1" Ксенія Мішина обрала сценариста Олександра Еллерта. Втім, згодом пара розійшлася. Однак вже за декілька місяців ексзакохані знову зійшлися. Наразі, за словами Ксенії, вони не разом, втім вона не виключає нічого у цьому житті.

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