Ксенія Мішина прокоментувала "роман" з відомим ведучим і чому відмовила йому в серйозних стосунках

Шоумен хотів зустрічатися з артисткою, але вона не відповіла взаємністю.

Українська акторка Ксенія Мішина вперше прокоментувала "роман" із ведучим Славою Дьоміним і зізналась, чому відмовила йому в серйозних стосунках.

Знаменитості були знайомі. Зокрема, Слава запрошував Ксенію на інтерв'ю, після чого вони ще декілька разів прогулювалися. Шоумен зізнається, що йому було цікаво з артисткою, подобалося з нею спілкуватися, проводити час. Тож, ведучий захотів більшого – побудувати стосунки. Однак Мішина не відповіла взаємністю.

"Мені хотілося стосунків із Ксенією Мішиною. Їй, напевно, не дуже хотілося цих стосунків. Мені було цікаво з тобою спілкуватися. Ми не раз зустрічалися. Мені було цікаво. Для мене важливо, що всередині людини. Я вважав, що можуть зав'язатися якісь стосунки. Я пропонував побачення", - розповів ведучий на проєкті "Між нами".

Слава Дьомін і Ксенія Мішина / Фото: скриншот з відео

Ксенія Мішина підтвердила, що дійсно подобалася Славі Дьоміну і що він кликав її на побачення. Однак акторка не змогла відповісти взаємністю. Знаменитість зізналась, що була не готова до романтичних стосунків зі Славою.

"Власне, все так і було. Потім Слава мені запропонував спробувати зблизитися, але я сказала, що не готова до цього", - зізналась акторка.

Нагадаємо, наразі співак MELOVIN інтригує стосунками зі співачкою SWOIIA. Нещодавно артист показував, як знайомив колегу зі своїм батьком.

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