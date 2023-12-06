Ксенія Мішина провела вечір з відомим телеведучим, з яким їй приписують роман

Українська акторка Ксенія Мішина інтригує шанувальників, що більше не самотня.

Вже вдруге зірка зізналася, що провела час у компанії відомого телеведучого Слави Дьоміна. Цього разу артистка підлила олії у вогонь, показавши, як вони з Дьоміним разом ввечері шукали печеру у Витачівській каплиці, що за 60 км від Києва.

Дьомін добре знає це місце, адже раніше не раз тут бував. Певно Слава вирішив показати цю красу й Мішиній. Разом з Ксенією та Славою побачити печеру до каплиці вирушили й їхні сини від попередніх стосунків Платон і Владислав.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Мішина показала, як вони шукали печеру. З Дьоміним та синами їм було весело, вони усміхалися, жартували та гарно проводили час разом.

Ксенія Мішина показала, як провела час з відомим телеведучим

Цікаво, що після цієї спільної поїздки до Витачова згодом у своїх сторіз Мішина опублікувала кадр, на якому зоражений величезний букет троянд. Хтось презентував артистці 101 троянду Мішина не стала уточнювати. Цілком можливо, що це був Дьомін. Наразі прихильникам зірки лишається тільки здогадуватися, чи є щось між знаменитостями.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина відверто поділилася, як з нею вчинив її екскоханий, коли дізнався, що вона чекає на дитину.

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