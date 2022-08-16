Ксенія Мішина різко відповіла, чи у стосунках з Еллертом

Ще минулого року популярна акторка Ксенія Мішина розійшлася з шоуменом Олександром Еллертом.

Фани знаменитості досі плекають надії, що екси таки разом. Тож коли Мішина вирішила в Instagram-stories відповісти на запитання прихильників, вони засипали її повідомленнями про Еллерта.

Підписники запитують Ксенію, чи разом вона з Олександром. Акторка дала чітко зрозуміти, що між ними нічого немає. Ба більше, вона попросила більше не асоціювати її з його іменем.

Ксенія Мішина різко відповіла на запитання про Еллерта / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Мені здається і так всім вже все зрозуміло. Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його іменем", - різко відповіла знаменитість.

Нагадаємо, в середині липня минулого Ксенія повідомила про розрив стосунків з Олександром. Втім, Еллерту таки вдалося налагодити стосунки зі своєю коханою. Однак восени минулого року парочка повідомила, що знову розійшлася. Як тоді розповідала Ксенія, їй було складно у стосунках з Олександром, адже вони постійно сварилися.

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