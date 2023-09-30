Ксенія Мішина розповіла, кого зіграла у новому детективному серіалі "Закохай мене, якщо зможеш"

У понеділок, 2 жовтня на каналі "1+1 Україна" о 20:30 відбудеться прем'єра детективного серіалу "Закохай мене, якщо зможеш".

У ньому акторка Ксенія Мішина зіграла одну з головних ролей. Вранці зірка завітала до студії "Сніданку. Вихідний" і розповіла більш детально про те, кого втілить на екрані.

За словами Мішиної, для неї серіал "Закохай мене, якщо зможеш" став крайньою роботою перед початком повномасштабної війни:

"За тиждень, чи два до війни ми закінчили знімати серіал. Я дівчина, яка виводить на чисту воду всіх, хто займається містичними штучками. Там звісно будуть і шахраї, і хто дійсно якось там буде щось бачити. Я розслідую всі ці речі", - прокоментувала артистка.

Закохай мене, якщо зможеш: Ксенія Мішина про прем'єру серіалу 2 жовтня

Також Ксенія чесно відповіла, чи доводилося їй хоч раз в житті звертатися до ворожок та астрологів:

"Звісно було. Я не виключення. І астрологією, і нумерологією я цікавилась. Карти таро. Мені це все цікаво. Іноді навіть щось збувалося. Якийсь особистий опис, якось можуть тебе розкласти, твій характер, що тобі підходить. Якусь навіть направленість, і це дійсно так є. Це не просто так вигадано. Мені здається, що все ж таки, доля правди існує", - прокоментувала Мішина.

Зазначимо, що головну чоловічу роль у серіалі "Закохай мене, якщо зможеш" зіграв актор Сергій Журавльов. На екрані він втілить псевдо-мага, який успішно займається бізнесом. Втім, все може зруйнуватись, коли на слід виходить професійна журналістка, мисливиця на псевдо-магів.

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