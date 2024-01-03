Ксенія Мішина розповіла про неприємну зустріч із росіянами у Таїланді: "Я аж заклякла"

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про зустріч із росіянами у Таїланді, яка виявилася не з приємних.

У своєму Instagram артистка зізналась, що натрапила на громадян країни-агресорки випадково. Мішина разом з 11-річним сином Платоном купувала продукти в одному з місцевих магазинів. Там акторка помітила жінку з донькою, які були з РФ. Ксенія говорить, що поведінка росіянки шокувала її. Жінка просто в магазині дозволила собі обізвати доньку.

"Нещодавно з Платоном спостерігали таку історію…Мама з донькою (два роки десь) в магазині. Донька щось запитала у мами. Та їй у відповідь на весь магазин: "Закрой рот, д*билка!" – обурилася акторка.

Допис Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина говорить, що просто заклякла на місці від такого ставлення до власної ж доньки. Згодом акторка зробила висновок, що росіяни виховують своїх дітей таким чином, аби вони ставили такими ж.

"Я аж заклякла. Але потім згадала – це ж покидьки! Виховують таких же", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, наразі Ксенія Мішина перебуває з сином на відпочинку в Таїланді. Однак під час відпустки з ними стався неприємний інцидент. 11-річний Платон захворів та потрапив до лікарні.

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