Ксенія Мішина розповіла, як за чотири місяці схудла на 12 кг: "Все просто"

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася подробицями, як їй вдалося за чотири місяці позбутися зайвих 12 кілограмів, які вона набрала за час війни.

За словами Мішиної, вона дуже багато їла через те, що намагалася заїсти стрес. Та в певний момент артистка не впізнала себе у дзеркалі:

"За час війни я набрала 10, чи 12 кілограм. Через великий стрес, я почала обростати, я постійно їла, мені треба було заїдати все це. І в один момент я подивилася на себе в дзеркало і сказала: "Що це таке?" – розповіла Мішина для YouTube-проєкту Аліни Шаманської.

Акторка поділилася, що її дуже не влаштовувала ця вага тож вона за допомогою спеціалістів почала боротися з відкладеннями:

"Я худла чотири місяці, я працювала з дуже класною командою кваліфікованих людей, менторів, які допомагали, спостерігали, які вели мене. Насправді все настільки просто. Але, просто треба робити. Ми звикли до того, щоб все ускладнювати і вестись на те, на що не треба", - впевнена Ксенія.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Мішина поділилася, що дуже важливо правильно харчуватися і відрізняти фізичний та психологічний голод:

"Я спочатку почала спортом займатись, але я продовжувала їсти цю дурницю, яку я їла. Але харчування, мені здається, це найважливіша складова на шляху до бажаної фігури. Є фізичний голод, а є психологічний голод. Дуже важливо навчитися відрізняти, ти дійсно зараз голодна, чи щось зараз сталося, якась ситуація, після якої ти захотіла поїсти. Це реакція організму, щось таке відбулося і ти починаєш їсти. Але насправді твоєму організму не треба. І ти так увагу концентрацію хлоп сюди, у шлунок. І ти розумієш, та ні, це просто мій мозок голодний, але не мій шлунок. Це складно, але якщо практикувати…" – сказала Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина захопила шанувальників гарним фото в образі зухвалої школярки. Зірка приміряла стильний лук.

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