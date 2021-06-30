Ксенія Мішина розсекретила правила щасливого життя з Еллертом

Акторка поділилася принципами пари.
Українська акторка та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася принципами щасливого життя зі своїм коханим Олександром Еллертом.
У фотоблогу зірка серіалу "Кріпосна" поділилася, що нещодавно у одного психолога прочитала думку, яка дуже сильно у ній відгукнулася – "Одна з умов щасливого спільного життя – повністю прийняти людину якою вона є, з усіма недоліками і шкідливими звичками, але з обопільним бажанням змінюватися і прагнути до кращого я, до кращого ми". Артистка зазначила, що це один з основоположних принципів в їхній з гумористом парі. Також Мішина розповіла ще 8 правил.
"Прагнути побачити гарне. Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може вирішити абсолютно будьяке питання! Я дуже довго цьому опиралася, напевно тому, що звикла робити все сама. Виявилося, відпустити контроль і почуватися розслабленою дуже приємно і природно. Знайти спільні цінності і домовитися про те, які вони одне з одним. Днями, відкриваючи холодильник і побачивши порожні полиці, я відчула сором і розчарування, що я погано піклуюся, але у відповідь я почула схвальний тон Саші: "Кохана, навіщо там всьому гнити, нас адже майже не буває вдома?". І це ще про одну таку потрібну для мене цінність – турбота! У моєму випадку вона проявляється поіншому, і Саша зміг це розпізнати. Це цінно, що він відчуває мою турботу не лише в домашньому господарстві, а й в інших проявах мого кохання" – написала акторка.
Також Ксенія поділилася, що вони з Олександром сильно залежні від проявів ніжності – приємних слів, поцілунків та обіймів. Закохані мінімум 15 хвилин на день говорять одне з одним лише про них – не про дітей, роботу чи інші турботи. Також пара щоразу сідає та обговорює неприємні моменти, такі як сварки та образи.
"Хвалити одне одного за досягнення, радіти успіхам. Радитися в різних питаннях, цікавитися думками одне одного. І почуття гумору (напишу окремий допис). Нещодавно одна людина нам сказала, що в цьому світі є лише ви одне в одного! Ви удвох на шляху. У батьків окреме життя, у дітей буде теж, а ваш шлях – разом! Потрібно берегти одне одного і йти з цією думкою набагато приємніше", – додала зірка.
Зі свого боку, фани поділилися своїми правилами та зізналися, що вважають пару Ксенії та Олександра зразковою.
- Ви разом просто неперевершені!!!
- Найкраща пара! Не припиняєте тішити і так цікаво за вами спостерігати! Подаєте приклад!
- Вами милуватися одне задоволення
- Ну такі вже ви класні
Нагадаємо, днями Мішина та Еллерт вперше показали їхні парні тату. Закохані зробили дуже символічні татуювання.