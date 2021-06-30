Ксенія Мішина розсекретила правила щасливого життя з Еллертом

Акторка поділилася принципами пари.

Українська акторка та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася принципами щасливого життя зі своїм коханим Олександром Еллертом.

У фотоблогу зірка серіалу "Кріпосна" поділилася, що нещодавно у одного психолога прочитала думку, яка дуже сильно у ній відгукнулася – "Одна з умов щасливого спільного життя – повністю прийняти людину якою вона є, з усіма недоліками і шкідливими звичками, але з обопільним бажанням змінюватися і прагнути до кращого я, до кращого ми". Артистка зазначила, що це один з основоположних принципів в їхній з гумористом парі. Також Мішина розповіла ще 8 правил.

instagram.com/misha.k.ua

"Прагнути побачити гарне. Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може вирішити абсолютно будьяке питання! Я дуже довго цьому опиралася, напевно тому, що звикла робити все сама. Виявилося, відпустити контроль і почуватися розслабленою дуже приємно і природно. Знайти спільні цінності і домовитися про те, які вони одне з одним. Днями, відкриваючи холодильник і побачивши порожні полиці, я відчула сором і розчарування, що я погано піклуюся, але у відповідь я почула схвальний тон Саші: "Кохана, навіщо там всьому гнити, нас адже майже не буває вдома?". І це ще про одну таку потрібну для мене цінність – турбота! У моєму випадку вона проявляється поіншому, і Саша зміг це розпізнати. Це цінно, що він відчуває мою турботу не лише в домашньому господарстві, а й в інших проявах мого кохання" – написала акторка.

instagram.com/misha.k.ua

Також Ксенія поділилася, що вони з Олександром сильно залежні від проявів ніжності – приємних слів, поцілунків та обіймів. Закохані мінімум 15 хвилин на день говорять одне з одним лише про них – не про дітей, роботу чи інші турботи. Також пара щоразу сідає та обговорює неприємні моменти, такі як сварки та образи.

"Хвалити одне одного за досягнення, радіти успіхам. Радитися в різних питаннях, цікавитися думками одне одного. І почуття гумору (напишу окремий допис). Нещодавно одна людина нам сказала, що в цьому світі є лише ви одне в одного! Ви удвох на шляху. У батьків окреме життя, у дітей буде теж, а ваш шлях – разом! Потрібно берегти одне одного і йти з цією думкою набагато приємніше", – додала зірка.

instagram.com/misha.k.ua

Зі свого боку, фани поділилися своїми правилами та зізналися, що вважають пару Ксенії та Олександра зразковою.

Ви разом просто неперевершені!!!

Найкраща пара! Не припиняєте тішити і так цікаво за вами спостерігати! Подаєте приклад!

Вами милуватися одне задоволення

Ну такі вже ви класні

Нагадаємо, днями Мішина та Еллерт вперше показали їхні парні тату. Закохані зробили дуже символічні татуювання.

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