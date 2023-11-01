Ксенія Мішина розсекретила свою вагу і поділилася, чим харчується

Акторка за чотири місяці схудла на 12 кілограмів.

Українська акторка та ведуча проєкту "Я люблю Україну" на каналі ТЕТ Ксенія Мішина зізналася, скільки зараз важить і який у неї зріст.

Артистка поспілкувалася з шанувальниками в Instagram і відповіла на їхні запитання. Зокрема, фани поцікавилися, які вага та зріст у зірки. Тож Мішина зізналася, що важить приблизно 50 кг, а її зріст – 168 см.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також Ксенія розсекретила, чим харчується, аби підтримувати свою гарну форму:

"Їм рибу, морепродукти, яйця, сир (творог), овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, крупи", - перерахувала знаменитість.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

За словами Мішиної, раніше вона рахувала білки, жири та вуглеводи, втім тепер вже не робить цього, адже приблизно знає, скільки калорій їй треба вжити.

Зазначимо, раніше Ксенія Мішина зізнавалася, що за чотири місяці їй вдалося скинути 12 кілограм. Артистка зізналася, що зайву вагу набрала під час війни, але потім вирішила взяти себе в руки.

Нагадаємо, днями Ксенія Мішина пережила першу у своєму житті операцію. Згодом акторка вийшла на зв'язок з шанувальниками та розповіла, як почувається після хірургічного втручання.

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