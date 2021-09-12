Ксенія Мішина розсекретила, з ким вийшла на червоний хідник в Одесі: "Хімія давно сталася"

Компанію зірці склав актор Артемій Єгоров.
Українська акторка та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина минулого місяця відвідала Одеський кінофестиваль.
Червоним хідником зірка серіалу "Кріпосна" пройшлася у довгій білій сукні з екстремальним розрізом в компанії загадкового красунчика.
Фоловери вже почали бити на сполох, адже нещодавно Ксенія розірвала стосунки із Олександром Еллертом. Дехто навіть вже приписував роман "парі". Як виявилося, компанію Мішиній склав актор Артемій Єгоров. У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що саме з ним вона наразі знімається у новій стрічці.
"Це романтична комедія, яка називається "Сусідка". Ми з Артемієм виконуємо головні ролі. У нас вже хімія давно сталася. У фільмі це такий сміливий хлопець, і ось я опиняюся у його пентхаусі і ми починаємо налагоджувати наші стосунки", – поділилася Мішина.
Зі свого боку, Артемій поділився, що фільм – його "найбільш оголений проєкт", оскільки так багато з голим торсом він ще не ходив.
"Ви не бачили, який у нього гарний торс! І це просто його роль на 100%", – додала Мішина.
Нагадаємо, не так давно Ксенію Мішину та Еллерта побачили разом на весіллі у друзів. Акторка навіть впіймала букет нареченої.
Згодом Еллерт прокоментував свої стосунки з екскоханою. Шоумен назвав її своєю слабкістю.