Ксенія Мішина розсекретила, з ким вийшла на червоний хідник в Одесі: "Хімія давно сталася"

Ксенія Мішина розсекретила, з ким вийшла на червоний хідник в Одесі: "Хімія давно сталася"

Компанію зірці склав актор Артемій Єгоров.

Українська акторка та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина минулого місяця відвідала Одеський кінофестиваль.

Червоним хідником зірка серіалу "Кріпосна" пройшлася у довгій білій сукні з екстремальним розрізом в компанії загадкового красунчика.

Ксенія Мішина та Артемій Єгоров / instagram.com/misha.k.ua

Фоловери вже почали бити на сполох, адже нещодавно Ксенія розірвала стосунки із Олександром Еллертом. Дехто навіть вже приписував роман "парі". Як виявилося, компанію Мішиній склав актор Артемій Єгоров. У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що саме з ним вона наразі знімається у новій стрічці.

"Це романтична комедія, яка називається "Сусідка". Ми з Артемієм виконуємо головні ролі. У нас вже хімія давно сталася. У фільмі це такий сміливий хлопець, і ось я опиняюся у його пентхаусі і ми починаємо налагоджувати наші стосунки", – поділилася Мішина.

Ксенія Мішина та Артемій Єгоров / instagram.com/misha.k.ua

Зі свого боку, Артемій поділився, що фільм – його "найбільш оголений проєкт", оскільки так багато з голим торсом він ще не ходив.

"Ви не бачили, який у нього гарний торс! І це просто його роль на 100%", – додала Мішина.

Нагадаємо, не так давно Ксенію Мішину та Еллерта побачили разом на весіллі у друзів. Акторка навіть впіймала букет нареченої.

Згодом Еллерт прокоментував свої стосунки з екскоханою. Шоумен назвав її своєю слабкістю.

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