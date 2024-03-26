Ксенія Мішина розсекретила, з ким зустрічається, і вперше показала свого коханого

Українська акторка Ксенія Мішина розсекретила, з ким зустрічається.

Так, у своєму Instagram знаменитість опублікувала знімки, на яких позує в обіймах ймовірного коханого. На кадрах артистка відмітила, що поруч із нею зображений фітнес-тренер Сергій Пилкевич.

"Любов + віра покажуть шлях…", - загадково підписала фото з чоловіком акторка.

Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Підпис під знімками навів підписників Мішиної на думку, що вона зустрічається з фітнес-тренером. У коментарях під фото чимало користувачів почали вітати парочку. Зокрема, інші знаменитості також побажали акторці та тренеру щастя в особистому житті.

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Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Утім, не всі користувачі переконані, що Ксенія та Сергій перебувають у стосунках. Якщо перейти на профіль чоловіка в Instagram, то можна зрозуміти, що він тренує акторку. Деякі фани припустили, що Мішина просто сфотографувалася зі своїм тренером.

Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

До речі, днями акторка опублікувала пікантні фото із загадковим чоловіком. На знімках татуйована рука приховувала бюст знаменитості. У підписі під кадрами артистка заінтригувала, що розквітає поруч із коханим. Тим часом у Сергія татуювань на руках немає.

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