Ксенія Мішина розсекретила, з ким зустрічається, і вперше показала свого коханого

Артистка натякнула, що закрутила роман зі спортивним тренером.
Українська акторка Ксенія Мішина розсекретила, з ким зустрічається.
Так, у своєму Instagram знаменитість опублікувала знімки, на яких позує в обіймах ймовірного коханого. На кадрах артистка відмітила, що поруч із нею зображений фітнес-тренер Сергій Пилкевич.
"Любов + віра покажуть шлях…", - загадково підписала фото з чоловіком акторка.
Підпис під знімками навів підписників Мішиної на думку, що вона зустрічається з фітнес-тренером. У коментарях під фото чимало користувачів почали вітати парочку. Зокрема, інші знаменитості також побажали акторці та тренеру щастя в особистому житті.
- Гарна пара! (Наталка Денисенко)
- Вже не холостячка! Щастячка та здоров'ячка молодятам! (Григорій Решетнік)
Утім, не всі користувачі переконані, що Ксенія та Сергій перебувають у стосунках. Якщо перейти на профіль чоловіка в Instagram, то можна зрозуміти, що він тренує акторку. Деякі фани припустили, що Мішина просто сфотографувалася зі своїм тренером.
До речі, днями акторка опублікувала пікантні фото із загадковим чоловіком. На знімках татуйована рука приховувала бюст знаменитості. У підписі під кадрами артистка заінтригувала, що розквітає поруч із коханим. Тим часом у Сергія татуювань на руках немає.
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