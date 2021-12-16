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Ксенія Мішина розсекретила, за який проєкт отримала найбільший гонорар

Ксенія Мішина розсекретила, за який проєкт отримала найбільший гонорар

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Ксенія Мішина розсекретила, за який проєкт отримала найбільший гонорар

instagram.com/misha.k.ua

Також артистка поділилася, яку зарплату отримують актори в Україні.

Українська акторка театру і кіно Ксенія Мішина відверто поділилася подробицями роботи актора в Україні.

У програмі "33 за 3" артистка, яка отримала популярність після гри у серіалах "Спокуса" та "Кріпосна", поділилася якою була її найдовша знімальна зміна. За словами Мішиної, вона тривала 36-38 годин і це було знімання проєкту "Холостячка".

Водночас, зізналася Ксенія, після участі у романтичному реаліті її гонорар як акторки виріс на 50 відсотків. Також зірка поділилася, скільки заробляє в Україні професійний актор:

"Ти можеш заробляти від 500 доларів за день до 1000-1200 доларів за знімальний день", - сказала Мішина.

Ксенія Мішина у серіалі
Ксенія Мішина у серіалі "Клятва лікаря" / instagram.com/misha.k.ua

Окрім того Ксенія поділилася, за який проєкт отримала найбільший у житті гонорар і це не серіал "Кріпосна". За словами артистки, йдеться про її роботу у багатосерійному фільмі "Клятва лікаря". Яка саме це була сума, Мішина озвучувати не стала, проте зізналася, що за ці гроші можна придбати автівку: "А квартиру… дивлячись яку", - додала знаменитість.

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