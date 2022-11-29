Ксенія Мішина розсекретила загадкового чоловіка, для якого готувала сніданок

Акторка пояснила, хто до неї приїхав.

Українська акторка Ксенія Мішина викликала інтерес до особистого життя, коли показала, як готує сніданок для "своїх хлопців".

Так як знаменитість мешкає лише з сином, прихильники одразу засипали її запитаннями. Вони просили Ксенію пояснити, невже у неї з'явився коханий.

Утім, як виявилося, таємничий незнайомець, для якого Мішина готувала сніданок, - це її рідний брат.

"До мене на декілька днів просто приїхав мій молодший брат, тому хлопців", - поділилася у фотоблогу знаменитість.

Ксенія Мішина з братом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звати брата Мішиної Михайлом, і він молодший за сестру.

"Офіційна заява. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Але мені дуже приємно, що ви цікавитесь", - додала акторка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Утім, таємничий шанувальник в акторки все ж таки є. Зірку нещодавно загадковий чоловік "засипав" подарунками та організував для неї казкове побачення. Однак Ксенія вирішила тримати його особистість у таємниці.

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